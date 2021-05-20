В МИД Армении не знают, что за документ намерен подписать Пашинян с Баку

Министерство иностранных дел Армении не осведомлено о документе, который планирует подписать с Азербайджаном и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

"Не имею никакой информации о документе. В МИД Армении не имеют информации", - сказал замглавы МИД республики Авет Адонц журналистам в четверг.