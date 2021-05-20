Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией - Алиев

Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией и нормализации отношений, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"Мы готовы к сотрудничеству с Арменией, несмотря на все причиненные разрушения, 30-летнюю оккупацию наших территорий. Но нам нужно взаимное сотрудничество, так как мы соседи и мы должны научиться жить бок о бок", - сказал Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

А.Азизов