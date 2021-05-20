Баку после завершения конфликта в Карабахе намерен активнее сотрудничать с Россией и США - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку рассчитывает на активное двустороннее сотрудничество с Россией и США.
"С Россией у нас очень диверсифицированные отношения, так как мы являемся соседями и у нас богатая взаимная история. С США отношения не стол диверсифицированы, мы больше сотрудничаем в вопросах борьбы с терроризмом, миротворческих миссиях в Афганистане и Ираке", - сказал Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".
По его словам, Азербайджан нацелен на активное двустороннее сотрудничество, как с Россией, так и с США.
"Я считаю, что завершение карабахского конфликта сделает легче этот процесс, так как конфликт блокировал некоторые направления сотрудничества", - отметил он.
Алиев добавил, что США и Россия неоднократно выбирали Баку в качестве встреч военных командующих двух стран.
"Мне кажется, США могут многое сделать для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, так как Вашингтон является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Я чувствую, что МГ ОБСЕ ищет новые направления для активизации сотрудничества между Азербайджаном и Арменией. В то же время США играют важную роль в любом регионе, так как являются мировой державой. США могут донести до армянского общества мысль о том, что наши страны должны научиться жить в мире", - отметил Алиев, отвечая на вопрос бывшего посла США в Баку Роберта Секуты.
А.Мамедов
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