Азербайджан готов работать над мирным договором с Арменией - Алиев

Азербайджан готов работать над мирным договором с Арменией, а также согласованием границ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я неоднократно говорил, что мы готовы работать над мирным договором с Арменией, чтобы полностью завершить военную часть взаимоотношений и минимизировать будущие риски. Также я неоднократно обращался с предложением о делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Но руководство Армении отказывается от этих предложений", - сказал Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

По его словам, Армения до сих пор не передала Азербайджану карту минных полей в Карабахе, в результате чего, после завершения войны в регионе пострадали более 100 человек.

А.Мамедов