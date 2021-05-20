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Карабах 20.05.2021 18:18

Азербайджан готов работать над мирным договором с Арменией - Алиев

Азербайджан готов работать над мирным договором с Арменией, а также согласованием границ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я неоднократно говорил, что мы готовы работать над мирным договором с Арменией, чтобы полностью завершить военную часть взаимоотношений и минимизировать будущие риски. Также я неоднократно обращался с предложением о делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Но руководство Армении отказывается от этих предложений", - сказал Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

По его словам, Армения до сих пор не передала Азербайджану карту минных полей в Карабахе, в результате чего, после завершения войны в регионе пострадали более 100 человек.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, МИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]