Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению - Алиев

Баку рассчитывает получить к американскому вооружению, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы желаем получить доступ к американскому вооружению. Раньше у нас не было такой возможности из-за конфликта с Арменией. Но сейчас после завершения конфликта, мы рассчитываем, что сможем это сделать", - сказал Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".
Алиев добавил, что, в целом, Баку рассчитывает на развитие отношений с Администрацией Байдена. "В частности, мы могли бы активизировать сотрудничество с сферах современных технологий, торговли, так как объем взаимной торговли недостаточно высок", - подчеркнул президент Азербайджана.
А.Мамедов
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