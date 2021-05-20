Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению - Алиев

Баку рассчитывает получить к американскому вооружению, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы желаем получить доступ к американскому вооружению. Раньше у нас не было такой возможности из-за конфликта с Арменией. Но сейчас после завершения конфликта, мы рассчитываем, что сможем это сделать", - сказал Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

Алиев добавил, что, в целом, Баку рассчитывает на развитие отношений с Администрацией Байдена. "В частности, мы могли бы активизировать сотрудничество с сферах современных технологий, торговли, так как объем взаимной торговли недостаточно высок", - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Мамедов