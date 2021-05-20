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Оборона 20.05.2021 18:41

Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению - Алиев

Баку рассчитывает получить к американскому вооружению, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы желаем получить доступ к американскому вооружению. Раньше у нас не было такой возможности из-за конфликта с Арменией. Но сейчас после завершения конфликта, мы рассчитываем, что сможем это сделать", - сказал Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

Алиев добавил, что, в целом, Баку рассчитывает на развитие отношений с Администрацией Байдена. "В частности, мы могли бы активизировать сотрудничество с сферах современных технологий, торговли, так как объем взаимной торговли недостаточно высок", - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, США, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]