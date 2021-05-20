Армения должна признать Карабах частью Азербайджана - Алиев

Баку готов к осуществлению торговых отношений с Ереваном, но для этого Азербайджан и Армения должны признать границы друг друга, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы готовы к свободной торговле между странами Южного Кавказа, в том числе с Арменией. Но для этого нужно взаимное признание границ между Азербайджаном и Арменией. Мы со своей стороны готовы признать границы Армении. Но и Армения должна признать границы Азербайджана, в том числе признать Карабах частью Азербайджана. Так что мы ждем действий с армянской стороны", - сказал Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

По его словам, на территориях Карабаха, находящихся в настоящее время под контролем российских миротворцев, проживает 30 тыс. армян. "Мы считаем их гражданами Азербайджана, которым промыли голову армянской пропагандой", - отметил он.

А.Мамедов