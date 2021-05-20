Пашинян предлагает создать трехстороннюю комиссию по демаркации армяно-азербайджанской границы с участием РФ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил сведения о подготовке трехсторонней комиссии с участием Азербайджана и России по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Сформулировано предложение о создании трехсторонней комиссии, которая будет заниматься этими вопросами. Этот документ почти два дня находится на нашем рабочем столе. Поскольку с Азербайджаном у нас нет дипломатических отношений, этот процесс должен проходить в трехстороннем формате (с участием России - ИФ)", - сказал Пашинян, выступая на внеочередном заседании парламента.

При этом, по его словам, позиция Еревана однозначная - ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении.

Пашинян опроверг слухи о том, что, кроме обнародованного в СМИ документа, существует засекреченная часть.