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Карабах 20.05.2021 20:11

Пашинян допустил обсуждение вопроса об обмене анклавов с Азербайджаном

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает возможным обсуждение вопроса об обмене с Азербайджаном анклавных территорий.

По его словам, эти вопросы можно решить путем демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Мы должны понять, что будем делать. Есть много разных вариантов, есть также вариант оставить имеющуюся ситуацию неизменной и зафиксировать ее как госграницу. Да, есть вопросы анклавов (...)", - добавил Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, АНКЛАВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]