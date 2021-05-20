Пашинян допустил обсуждение вопроса об обмене анклавов с Азербайджаном

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает возможным обсуждение вопроса об обмене с Азербайджаном анклавных территорий.
По его словам, эти вопросы можно решить путем демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.
"Мы должны понять, что будем делать. Есть много разных вариантов, есть также вариант оставить имеющуюся ситуацию неизменной и зафиксировать ее как госграницу. Да, есть вопросы анклавов (...)", - добавил Пашинян.
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