Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в области международной торговли

Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали меморандум о взаимопонимании между институтами развития торговли.
Документ подписан в четверг в Москве по итогам переговоров премьер-министров Азербайджана и РФ.
В рамках данного Меморандума стороны будут оказывать содействие в обмене информацией по стандартам, проведению испытаний, об инспекциях, регистрациях, аудите и сертификации экспортируемой продукции и материалов, а также для продвижения экспорта российской пищевой, сельскохозяйственной, медицинской и косметической продукции, удобрений, продукции из древесины и машиностроительного оборудования.
Кроме того, документ позволит создать условия для повышения качества и конкурентоспособности российских товаров, работ и услуг в государствах Каспийского региона, а также внедрению на экспортном производстве передовых технологий.
"Экономические отношения между Россией и Азербайджаном развиваются динамично, но мы видим необходимость активизировать двустороннее сотрудничество на полную мощность. С 2015 года группа РЭЦ оказала финансовую поддержку российско-азербайджанским внешнеэкономическим проектам на общую сумму порядка $2 млрд. Мы со своей стороны можем отметить поступательный характер стратегического партнерства между бизнесом двух стран и хорошие перспективы его дальнейшего развития", - подчеркнула Никишина.
Х.Насирзаде
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