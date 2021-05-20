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Бизнес и законодательство 20.05.2021 20:18

Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в области международной торговли

Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали меморандум о взаимопонимании между институтами развития торговли.

Документ подписан в четверг в Москве по итогам переговоров премьер-министров Азербайджана и РФ.

В рамках данного Меморандума стороны будут оказывать содействие в обмене информацией по стандартам, проведению испытаний, об инспекциях, регистрациях, аудите и сертификации экспортируемой продукции и материалов, а также для продвижения экспорта российской пищевой, сельскохозяйственной, медицинской и косметической продукции, удобрений, продукции из древесины и машиностроительного оборудования.

Кроме того, документ позволит создать условия для повышения качества и конкурентоспособности российских товаров, работ и услуг в государствах Каспийского региона, а также внедрению на экспортном производстве передовых технологий.

"Экономические отношения между Россией и Азербайджаном развиваются динамично, но мы видим необходимость активизировать двустороннее сотрудничество на полную мощность. С 2015 года группа РЭЦ оказала финансовую поддержку российско-азербайджанским внешнеэкономическим проектам на общую сумму порядка $2 млрд. Мы со своей стороны можем отметить поступательный характер стратегического партнерства между бизнесом двух стран и хорошие перспективы его дальнейшего развития", - подчеркнула Никишина.

Х.Насирзаде

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Тэги: РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]