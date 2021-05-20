Пашинян считает необходимым вести диалог для решения проблемы Карабаха

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о необходимости решения карабахского вопроса.
"Мы должны пойти на решение карабахского вопроса. Как должен быть решен, какими принципами - это мы должны обсудить", - сказал Пашинян, выступая на внеочередном заседании парламента в четверг.
По его словам, Армении "необходимо такое лидерство, которое возьмет на себя политическую ответственность, чтобы открыть эру мирного развития".
"Это означает, что мы должны идти на диалог, на открытие региональных коммуникаций. Хочу подчеркнуть, что правительство Армении не замешано и не будет замешано в каких-либо заговорах", - отметил Пашинян.
Норвегия в апреле сократила добычу углеводородов на 4%
Google откроет свой первый розничный магазин этим летом в Нью-Йорке
Рынки акций Европы выросли в четверг на фоне улучшения глобального аппетита к риску
Австрия отменила карантин для приезжающих из 34 стран
Европарламент и председатель Совета ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату о вакцинации от коронавируса
Венгрия отказалась от участия в новом соглашении ЕС на поставку вакцин Pfizer
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
В ХАМАС ожидают в ближайшие сутки прогресса по вопросу перемирия с Израилем
Москва подтверждает готовность содействовать урегулированию израильско-палестинского конфликта - МИД РФ
Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19 - Зеленский
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Азербайджане начато применение программы "FLEXcellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ