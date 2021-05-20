Движение ХАМАС согласно на прекращение огня с Израилем

Движение ХАМАС проинформировало ливанскую группировку "Хезболла" о согласии с пятницы придерживаться режима прекращения огня с Израилем, сообщили в четверг израильские СМИ.

Однако официального подтверждения этой информации со стороны ХАМАС или Израиля не поступало.

Вместе с тем, по данным СМИ, в четверг ХАМАС ужесточило требования в адрес Израиля, потребовав от него участие в ликвидации последствий израильских авиаударов по сектору Газа, а также озвучив ряд условий в отношении Храмовой горы и Иерусалима, на удовлетворение которых Израиль пойти не может.

Ранее ближневосточные СМИ сообщали о том, что в скором времени Израиль и палестинцы из сектора Газа могут объявить о перемирии.

В то же время в четверг израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что ВВС Израиля, если будет нужно, усилят удары по палестинским боевикам в секторе Газа.

Израиль уже вторую неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.