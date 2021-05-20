Москва подтверждает готовность содействовать урегулированию израильско-палестинского конфликта - МИД РФ

Израильско-палестинский вооруженный конфликт обсудили на встрече в Москве специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и политический директор МИД Израиля Алон Бар.

"В ходе откровенной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего наращивания разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем, включая поддержание активного политического диалога по ближневосточной проблематике", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в этом контексте особое внимание было уделено ситуации, связанной с нынешним витком израильско-палестинской силовой конфронтации.

"С российской стороны была высказана крайняя обеспокоенность эскалацией насилия и акцентирована недопустимость шагов, ведущих к дальнейшему возрастанию числа жертв среди мирного населения. При этом подтверждена неизменная готовность Москвы содействовать скорейшему урегулированию конфликта за столом переговоров на известной международно-правовой основе", - сообщает МИД РФ.