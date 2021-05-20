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Дальнее зарубежье 20.05.2021 21:40

Москва подтверждает готовность содействовать урегулированию израильско-палестинского конфликта - МИД РФ

Израильско-палестинский вооруженный конфликт обсудили на встрече в Москве специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и политический директор МИД Израиля Алон Бар.

"В ходе откровенной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего наращивания разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем, включая поддержание активного политического диалога по ближневосточной проблематике", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в этом контексте особое внимание было уделено ситуации, связанной с нынешним витком израильско-палестинской силовой конфронтации.

"С российской стороны была высказана крайняя обеспокоенность эскалацией насилия и акцентирована недопустимость шагов, ведущих к дальнейшему возрастанию числа жертв среди мирного населения. При этом подтверждена неизменная готовность Москвы содействовать скорейшему урегулированию конфликта за столом переговоров на известной международно-правовой основе", - сообщает МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИЗРАИЛЬ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]