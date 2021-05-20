В ХАМАС ожидают в ближайшие сутки прогресса по вопросу перемирия с Израилем

Переговоры об установлении режима прекращения огня между движением ХАМАС и Израилем могут принести результаты в течение следующих 24 часов, заявил в интервью агентству Associated Press (AP) высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамадан.
"Это предварительная оценка ситуации, что, как я полагаю, следующие 24 часа приведут к установлению понимания или соглашения", - сказал он, уточнив, что в переговоры о прекращении огня вовлечены Египет и Катар.
Он отметил, что в рамках переговоров ХАМАС и группировка "Исламский джихад" потребовали от полиции Израиля согласия не входить на территорию мечети Аль-Акса в Иерусалиме - третьей по значимости святыни ислама.
Хамадан утверждает, что движение ХАМАС не испытывает нехватки в ракетах, и способно атаковать Израиль месяцами. "Я могу заверить: то что мы видели в первые дни с бомбардировками Тель-Авива и некоторых районов Иерусалима, мы можем продолжать не просто дни и недели, а месяцы", - приводит его слова AP.
Кроме того, Хамадан заявил, что командир ХАМАС Мухаммед Дейф, являющийся наиболее разыскиваемой Израилем целью в секторе Газа, жив и руководит совместными операциями боевого крыла ХАМАС - бригадами "Изз ад-Дин аль-Кассам" - и других групп палестинцев.
Ранее израильским СМИ стало известно, что ХАМАС проинформировало ливанскую группировку "Хезболла" о согласии с пятницы придерживаться режима прекращения огня с Израилем. До этого ближневосточные СМИ сообщали о том, что в скором времени Израиль и палестинцы из сектора Газа могут объявить о перемирии.
Израиль уже вторую неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.
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