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Дальнее зарубежье 20.05.2021 22:59

В ХАМАС ожидают в ближайшие сутки прогресса по вопросу перемирия с Израилем

Переговоры об установлении режима прекращения огня между движением ХАМАС и Израилем могут принести результаты в течение следующих 24 часов, заявил в интервью агентству Associated Press (AP) высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамадан.

"Это предварительная оценка ситуации, что, как я полагаю, следующие 24 часа приведут к установлению понимания или соглашения", - сказал он, уточнив, что в переговоры о прекращении огня вовлечены Египет и Катар.

Он отметил, что в рамках переговоров ХАМАС и группировка "Исламский джихад" потребовали от полиции Израиля согласия не входить на территорию мечети Аль-Акса в Иерусалиме - третьей по значимости святыни ислама.

Хамадан утверждает, что движение ХАМАС не испытывает нехватки в ракетах, и способно атаковать Израиль месяцами. "Я могу заверить: то что мы видели в первые дни с бомбардировками Тель-Авива и некоторых районов Иерусалима, мы можем продолжать не просто дни и недели, а месяцы", - приводит его слова AP.

Кроме того, Хамадан заявил, что командир ХАМАС Мухаммед Дейф, являющийся наиболее разыскиваемой Израилем целью в секторе Газа, жив и руководит совместными операциями боевого крыла ХАМАС - бригадами "Изз ад-Дин аль-Кассам" - и других групп палестинцев.

Ранее израильским СМИ стало известно, что ХАМАС проинформировало ливанскую группировку "Хезболла" о согласии с пятницы придерживаться режима прекращения огня с Израилем. До этого ближневосточные СМИ сообщали о том, что в скором времени Израиль и палестинцы из сектора Газа могут объявить о перемирии.

Израиль уже вторую неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ХАМАС, ПЕРЕМИРИЕ, ПРОГНОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]