Послом США в Израиле может быть назначен бывший замгоссекретаря

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру экс-заместителя госсекретаря США Томаса Найдса на пост посла в Израиле, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.
Согласно данным собеседника издания, ранее в качестве основного претендента на пост посла в Израиле рассматривалась кандидатура экс-конгрессмена Роберта Векслера. Однако Байден больше склоняется к Найдсу.
Между тем, источник отметил, что окончательное решение еще не принято.
Найдс, который в настощее время занимает пост исполнительного директора Morgan Stanley, служил заместителем госсекретаря по вопросам управления и ресурсов при Бараке Обаме.
Тем временем The Times of Israel со ссылкой на источник сообщает, что Байден планирует отправить старшего дипломата Майкла Рэтни в Иерусалим в следующем месяце в качестве исполняющего обязанности временного главы посольства США в Иерусалиме. Отмечается, что он будет исполнять свои обязанности до утверждения штатного посла. Ожидается, что Рэтни прибудет в Израиль 1 июня.
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