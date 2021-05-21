Послом США в Израиле может быть назначен бывший замгоссекретаря

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру экс-заместителя госсекретаря США Томаса Найдса на пост посла в Израиле, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно данным собеседника издания, ранее в качестве основного претендента на пост посла в Израиле рассматривалась кандидатура экс-конгрессмена Роберта Векслера. Однако Байден больше склоняется к Найдсу.

Между тем, источник отметил, что окончательное решение еще не принято.

Найдс, который в настощее время занимает пост исполнительного директора Morgan Stanley, служил заместителем госсекретаря по вопросам управления и ресурсов при Бараке Обаме.

Тем временем The Times of Israel со ссылкой на источник сообщает, что Байден планирует отправить старшего дипломата Майкла Рэтни в Иерусалим в следующем месяце в качестве исполняющего обязанности временного главы посольства США в Иерусалиме. Отмечается, что он будет исполнять свои обязанности до утверждения штатного посла. Ожидается, что Рэтни прибудет в Израиль 1 июня.