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Послом США в Израиле может быть назначен бывший замгоссекретаря

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру экс-заместителя госсекретаря США Томаса Найдса на пост посла в Израиле, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно данным собеседника издания, ранее в качестве основного претендента на пост посла в Израиле рассматривалась кандидатура экс-конгрессмена Роберта Векслера. Однако Байден больше склоняется к Найдсу.

Между тем, источник отметил, что окончательное решение еще не принято.

Найдс, который в настощее время занимает пост исполнительного директора Morgan Stanley, служил заместителем госсекретаря по вопросам управления и ресурсов при Бараке Обаме.

Тем временем The Times of Israel со ссылкой на источник сообщает, что Байден планирует отправить старшего дипломата Майкла Рэтни в Иерусалим в следующем месяце в качестве исполняющего обязанности временного главы посольства США в Иерусалиме. Отмечается, что он будет исполнять свои обязанности до утверждения штатного посла. Ожидается, что Рэтни прибудет в Израиль 1 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]