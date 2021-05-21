Число заражений COVID-19 в мире превысило 165 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро пятницы составило 165 млн 530 тыс. 873, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 430 тыс. 323 человек.
В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 33 млн 56 тыс. 207 инфицированных COVID-19, зафиксирован 588 тыс. 536 летальный исход.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 259 тыс. 551 и достигло 26 млн 31 тыс. 991, число скончавшихся после суточного роста в 4 тыс. 209 человек составило 291 тыс. 331.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 894 тыс. 094 заболевших, из них умерли 444 тыс. 094 человека.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 442,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 811 человек, Индии - 209, Бразилии - 2 тыс. 078.
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