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Цена на нефть

20.05 $/bbl   WTI 62.05 -1.31 Brent 65.11 -1.55

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ТЭК 21.05.2021 09:41

Brent подорожала до $65,26 за баррель, но завершает неделю максимальным падением с марта

Цены на нефть растут в пятницу после снижения более чем на 2% по итогам предыдущей сессии.

Brent на этой неделе подешевела на 5,1% и может завершить неделю максимальным падением с 19 марта.

Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Президент Исламской Республики Хасан Рухани накануне заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

"Нефтяной рынок будет оставаться под давлением до тех пор, пока ситуация вокруг Ирана не прояснится окончательно", - отмечает главный аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. Эксперт полагает, что дополнительные поставки иранской нефти не создадут избыток на рынке, и цены возобновят подъем.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 в пятницу составляет $65,26 за баррель, что на $0,15 (0,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,55 (2,3%) - до $65,11 за баррель, минимума с 13 апреля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,21 за баррель, что на $0,27 (0,44%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $1,41 (2,2%) - до $61,94 за баррель.

Июньский контракт на WTI, срок действия которого истек в четверг, завершил торги на минимуме с 26 апреля.

Снижению цен на нефть в последнее время способствуют растущие опасения экономистов в отношении усиливающейся инфляции, которая может заставить Федеральную резервную систему приступить к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось, пишет Bloomberg.

Цены на нефть, однако, на данный момент более чем на 25% выше, чем в начале текущего года, что отражает ожидания роста спроса на энергоносители в США, Китае и ряде стран Европы, где ситуация с пандемией COVID-19 существенно улучшилась за последнее время.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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