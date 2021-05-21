Военные корабли РФ и Казахстана выполнили стрельбы на учениях в Каспийском море

Группа кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) и военно-морских сил (ВМС) Республики Казахстан в рамках совместного военно-морского учения успешно провела артиллерийские стрельбы в морских полигонах Каспийского моря, сообщает в пятницу пресс-служба ЮВО.
"Экипажи кораблей двух стран провели комплекс артиллерийских стрельб по целям, имитирующим боевые корабли условного противника, в ходе очередного этапа розыгрыша совместных действий по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.
Кроме того, корабельной группой Военно-морского флота (ВМФ) России и ВМС Казахстана были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями, отметили в пресс-службе.
"В состав корабельной группы, вышедшей в полигоны боевой подготовки с внешнего рейда порта Алатау, вошли пять боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Казахстана, в том числе ракетно-артиллерийские корабли "Орал", и "Мангыстау". Со стороны ВМФ России принимают участие малый ракетный корабль проекта "Град Свияжск", базовый тральщик проекта "Магомед Гаджиев", рейдовый тральщик проекта "РТ-234", спасательное буксирное судно проекта "СБ-738", малое гидрографическое судно проекта "Анатолий Гужвин" и морской буксир проекта "МБ-58", - сообщила пресс-служба ЮВО.
Совместное военно-морское учение стартовало 18 мая и продлится до 24 мая 2021 года в военно-морских полигонах России и Казахстана, расположенных в средней части Каспийского моря.
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