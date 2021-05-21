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Финансы 21.05.2021 10:07

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг АИКГФ на уровне BB+, прогноз изменен на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте «Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ) на уровне "BB+", отмечается в сообщении агентства.

Прогноз рейтингов изменен с "негативного" на "стабильный".

Согласно сообщению, пересмотр прогноза связан с аналогичным действием в отношении суверенных рейтингов Азербайджана.

"Подтверждение рейтинга и изменение прогноза отражают неизменный взгляд Fitch на прочную связь АИКГФ с правительством Азербайджана, которая требует уравнивания рейтингов Фонда с суверенными рейтингами. Любые негативные действия в отношении суверенного рейтинга или ослабление связи с государством могут привести к снижению рейтинга АИКГФ. В то же время пересмотр прогноза по суверенному рейтингу, приведет к аналогичному действию и по отношению к Фонду", - отмечается в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Все акции общества принадлежат государству. Уставный капитал Фонда составил 637 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: FITCH, АИКГФ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]