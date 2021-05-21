Общее собрание акционеров Bank of Baku созвано на июль

Очередное общее заседание акционеров азербайджанского "Bank of Baku" состоится 6 июля, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Заседание, повестка дня которого не разглашается, пройдет в головном офисе банка.

Bank of Baku был создан в 1994 году.

А.Мамедов