Общее собрание акционеров Bank of Baku созвано на июль

Очередное общее заседание акционеров азербайджанского "Bank of Baku" состоится 6 июля, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Заседание, повестка дня которого не разглашается, пройдет в головном офисе банка.
Bank of Baku был создан в 1994 году.
А.Мамедов
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