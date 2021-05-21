Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0796 RUR   0.0231 GBR   2.4108 TRY   0.2027

Цена на нефть

20.05 $/bbl   WTI 62.05 -1.31 Brent 65.11 -1.55

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.05.2021 13:12

США выделили Грузии грант в размере $67 млн с перспективой увеличения до $330 млн

Правительство США выделило Грузии грант в размере $67 млн для содействия устойчивому развитию страны с возможностью увеличения до $330 млн.

Соответствующее соглашение подписали в пятницу в Тбилиси министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор миссии Агентства международного развития США (USAID) Питер Виблер.

Как заявил присутствующий на церемонии подписания премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, это очень важное грантовое соглашение со стратегическим партнером будет содействовать устойчивому развитию Грузии.

По его словам, предполагается, что грант в размере $67 млн будет постепенно увеличен до $330 млн, которые будут направлены на создание возможностей для высокооплачиваемой и качественной занятости, обеспечение подотчетного управления и укрепление демократических достижений.

"Очередной грант США - поддержка общих ценностей, которые укрепят устойчивость Грузии к неблагоприятным внешним воздействиям", - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.

По ее словам, Соединенные Штаты будут и в дальнейшем оказывать Грузии помощь в укреплении государственных институтов и создании возможностей для решения стоящих перед страной задач.

"В течение следующих пяти лет через USAID будет выделено $330 млн на устойчивое развитие Грузии", - сказала посол.

Грузия и США установили дипотношения 23 апреля 1992 года. За это время США оказали финансовую помощь республике в размере более $4 млрд, в том числе непосредственно от USAID - около $2 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, США, СОГЛАШЕНИЕ, ГРАНТ


Похожие новости


США приветствуют подписание соглашения по выходу из политического кризиса в Грузии ЕС и США совместно призвали политиков Грузии подписать компромиссное соглашение, предложенное Брюсселем Грузия возвращает своих военных из Афганистана, вывод контингента будет координироваться с США - премьер Глава МИД Грузии обсудил с госсекретарем США интеграцию в НАТО Шеф Пентагона заявил о готовности США к углублению партнерства с Грузией Грузия могла бы предложить США свою территорию для размещения авиабазы - Саакашвили

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]