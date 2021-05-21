США выделили Грузии грант в размере $67 млн с перспективой увеличения до $330 млн

Правительство США выделило Грузии грант в размере $67 млн для содействия устойчивому развитию страны с возможностью увеличения до $330 млн.
Соответствующее соглашение подписали в пятницу в Тбилиси министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор миссии Агентства международного развития США (USAID) Питер Виблер.
Как заявил присутствующий на церемонии подписания премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, это очень важное грантовое соглашение со стратегическим партнером будет содействовать устойчивому развитию Грузии.
По его словам, предполагается, что грант в размере $67 млн будет постепенно увеличен до $330 млн, которые будут направлены на создание возможностей для высокооплачиваемой и качественной занятости, обеспечение подотчетного управления и укрепление демократических достижений.
"Очередной грант США - поддержка общих ценностей, которые укрепят устойчивость Грузии к неблагоприятным внешним воздействиям", - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
По ее словам, Соединенные Штаты будут и в дальнейшем оказывать Грузии помощь в укреплении государственных институтов и создании возможностей для решения стоящих перед страной задач.
"В течение следующих пяти лет через USAID будет выделено $330 млн на устойчивое развитие Грузии", - сказала посол.
Грузия и США установили дипотношения 23 апреля 1992 года. За это время США оказали финансовую помощь республике в размере более $4 млрд, в том числе непосредственно от USAID - около $2 млрд.
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