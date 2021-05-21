Пограничники Азербайджана изъяли более 20 кг наркотиков в ходе 2 операций, задержаны 3 человека

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана изъяла более 20 кг наркотических средств в ходе двух операций.
Согласно сообщению ГПС, 20 мая около села Амирзеитли Бейлаганского района на служебной территории погранзаставы «Горадиз» был замечен автомобиль марки «Нива» с государственными номерами 10-BF-055. В автомобиле находились три человека. Двое, покинув салон, направились в сторону посевных площадей, где забрали сверток.
Пограничники провели операцию по их задержанию. «Не подчинившись приказу «Стоять», подозреваемые были задержаны при попытке к бегству. Ими оказались жители города Баку Аслан Мамедов (1998 года рождения) и Умид Мамедов (1997 года рождения). В свертке было обнаружено 8,684 кг наркотических средств (7,7 кг опиума, 984 граммов героина)», - подчеркивает ведомство.
Водителем автомобиля оказался житель города Имишли Джошгун Исмайлов.
Задержанные признали вину и сообщили, что прибыли на место происшествия за наркотиками.
Кроме того, в ходе проведенной совместной операции ГПС, МВД и СГБ на острове Кюрдили Нефтчалинского района в бесхозном доме обнаружено 11,77 кг наркотических средств (7,625 кг героина, 4,145 кг опиума). Найденные наркотические средства принадлежали жителю Нефтчалинского района Гюдрету Салахову», - отмечается в информации.
По перечисленным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Б.Рустамбеков
Азербайджанские военные примут участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2021 в Турции
bp планирует инвестиции в производство солнечной энергии в Карабахе – президент Азербайджана
В Карабахе обнаружены более 110 ранее неизвестных историко-культурных памятников Азербайджана – министр культуры
Chevron возобновит добычу на газовом месторождении Тамар на шельфе Израиля
Нефть дорожает, но завершает неделю в "минусе"
Лукашенко подчеркнул необходимость активизировать формирование общих рынков энергоресурсов в ЕАЭС
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Киргизии призвал ЕАЭС активнее использовать национальные валюты во взаиморасчетах
Палестинцы одержали историческую победу над Израилем, считают в "Хезболле"
Россия по-прежнему относится позитивно к предложению Байдена о встрече с Путиным - Лавров
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
В Азербайджане начато применение программы "FLEXcellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ