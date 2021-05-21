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Происшествия 21.05.2021 12:36

Пограничники Азербайджана изъяли более 20 кг наркотиков в ходе 2 операций, задержаны 3 человека

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана изъяла более 20 кг наркотических средств в ходе двух операций.

Согласно сообщению ГПС, 20 мая около села Амирзеитли Бейлаганского района на служебной территории погранзаставы «Горадиз» был замечен автомобиль марки «Нива» с государственными номерами 10-BF-055. В автомобиле находились три человека. Двое, покинув салон, направились в сторону посевных площадей, где забрали сверток.

Пограничники провели операцию по их задержанию. «Не подчинившись приказу «Стоять», подозреваемые были задержаны при попытке к бегству. Ими оказались жители города Баку Аслан Мамедов (1998 года рождения) и Умид Мамедов (1997 года рождения). В свертке было обнаружено 8,684 кг наркотических средств (7,7 кг опиума, 984 граммов героина)», - подчеркивает ведомство.

Водителем автомобиля оказался житель города Имишли Джошгун Исмайлов.

Задержанные признали вину и сообщили, что прибыли на место происшествия за наркотиками.

Кроме того, в ходе проведенной совместной операции ГПС, МВД и СГБ на острове Кюрдили Нефтчалинского района в бесхозном доме обнаружено 11,77 кг наркотических средств (7,625 кг героина, 4,145 кг опиума). Найденные наркотические средства принадлежали жителю Нефтчалинского района Гюдрету Салахову», - отмечается в информации.

По перечисленным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГПС, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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