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Дальнее зарубежье 21.05.2021 13:42

Около 40% граждан ФРГ получили хотя бы одну прививку от коронавируса - минздрав

Около 40% граждан ФРГ получили хотя бы одну прививку от коронавируса, сообщил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"Актуальные цифры придают нам некоторую уверенность. 10,9 миллионов человек уже получили вторую прививку, 32,6 миллионов получили первую прививку", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.

К настоящему времени рост темпов заболеваемости коронавирусом в Германии снизился, свидетельствуют данные Института Роберта Коха. По данным на пятницу, с начала пандемии зафиксировано 3 млн 635 тыс. 162 случая заболевания.

"Третья волна переломлена", - заявил Шпан, подчеркнув, что пандемия еще не закончилась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]