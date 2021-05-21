Азербайджанские военные примут участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2021 в Турции

Азербайджанские военные примут участие в международных учениях «Anatolian Phoenix-2021», которые стартуют 24 мая в турецком городе Конья.

«На учениях, в которые будут вовлечены военнослужащие различных стран, Азербайджан представят военнослужащие Военно-воздушных и Военно-морских сил», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Учения продлятся до 4 июня.

Р.Ахмедов