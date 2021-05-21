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Оборона 21.05.2021 12:42

Азербайджанские военные примут участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2021 в Турции

Азербайджанские военные примут участие в международных учениях «Anatolian Phoenix-2021», которые стартуют 24 мая в турецком городе Конья.

«На учениях, в которые будут вовлечены военнослужащие различных стран, Азербайджан представят военнослужащие Военно-воздушных и Военно-морских сил», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Учения продлятся до 4 июня.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]