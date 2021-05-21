Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0796 RUR   0.0231 GBR   2.4108 TRY   0.2027

Цена на нефть

20.05 $/bbl   WTI 62.05 -1.31 Brent 65.11 -1.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.05.2021 12:58

В РФ выявлено более 8,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 389 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 тыс. 937 случаев, умерли за сутки 389 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 937 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 457 (16,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне было выявлено более 9,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, эпидемиологи заявляют, что суточные колебания являются нормальным процессом в стадии стабилизации ситуации, в которой сейчас находится Россия.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц были выписаны 9 тыс. 350 человек, от коронавируса умерли 389 пациентов.

Москва по-прежнему лидирует среди всех регионов страны по уровню прироста новых заболевших. В столице в пятницу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 954 случаев COVID-19, 58 скончавшихся и 2 тыс. 593 выздоровевших.

Наименьшее число заражений за сутки зафиксировано в Тыве - пять, в Ненецком АО - два, по одному - в Еврейской АО и Чукотском АО.

С начала распространения коронавируса РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 983 тыс. 845 случаев коронавирусной инфекции, 117 тыс. 739 умерших и 4 млн 601 тыс. 120 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В РФ выявлено более 8,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 392 умерших - оперштаб В РФ выявлено 8 тыс. 465 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 321 человек скончался - оперштаб В РФ зафиксировали более 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки, 334 умерших - оперштаб В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 332 умерших - оперштаб В РФ более 8,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 389 умерших - оперштаб В РФ вновь более 9,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 398 умерших - оперштаб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]