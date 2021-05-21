В РФ выявлено более 8,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 389 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 тыс. 937 случаев, умерли за сутки 389 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 937 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 457 (16,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Накануне было выявлено более 9,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, эпидемиологи заявляют, что суточные колебания являются нормальным процессом в стадии стабилизации ситуации, в которой сейчас находится Россия.
За минувшие сутки по выздоровлении из больниц были выписаны 9 тыс. 350 человек, от коронавируса умерли 389 пациентов.
Москва по-прежнему лидирует среди всех регионов страны по уровню прироста новых заболевших. В столице в пятницу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 954 случаев COVID-19, 58 скончавшихся и 2 тыс. 593 выздоровевших.
Наименьшее число заражений за сутки зафиксировано в Тыве - пять, в Ненецком АО - два, по одному - в Еврейской АО и Чукотском АО.
С начала распространения коронавируса РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 983 тыс. 845 случаев коронавирусной инфекции, 117 тыс. 739 умерших и 4 млн 601 тыс. 120 выписанных.
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