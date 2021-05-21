Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0796 RUR   0.0231 GBR   2.4108 TRY   0.2027

Цена на нефть

20.05 $/bbl   WTI 62.05 -1.31 Brent 65.11 -1.55

Погода в Баку

  ночь день

21.05.2021 12:59

AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%

AccessBankзапускает новую кампанию по наличному кредитованию на сумму до 30 тысяч манат с годовой процентной ставкой от 16,5%.

В рамках кампании сумма наличными до 20 000 манат не требует залога, не облагается комиссией и страховыми расходами.

Кампания наличного кредитования активна до конца июня.

Для заказа кредита: https://www.accessbank.az/az/online-loan-request/?type=private

Чтобы получить кредит достаточно выбрать любой из удобных вариатов: обратиться в ближайший филиал AccessBank-а; позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать на номер 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az, а также на страницах банка в социальных сетях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]