AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%

AccessBankзапускает новую кампанию по наличному кредитованию на сумму до 30 тысяч манат с годовой процентной ставкой от 16,5%.
В рамках кампании сумма наличными до 20 000 манат не требует залога, не облагается комиссией и страховыми расходами.
Кампания наличного кредитования активна до конца июня.
Для заказа кредита: https://www.accessbank.az/az/online-loan-request/?type=private
Чтобы получить кредит достаточно выбрать любой из удобных вариатов: обратиться в ближайший филиал AccessBank-а; позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать на номер 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az, а также на страницах банка в социальных сетях.
Азербайджанские военные примут участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2021 в Турции
bp планирует инвестиции в производство солнечной энергии в Карабахе – президент Азербайджана
В Карабахе обнаружены более 110 ранее неизвестных историко-культурных памятников Азербайджана – министр культуры
Chevron возобновит добычу на газовом месторождении Тамар на шельфе Израиля
Нефть дорожает, но завершает неделю в "минусе"
Лукашенко подчеркнул необходимость активизировать формирование общих рынков энергоресурсов в ЕАЭС
К западу от Афин второй день бушуют лесные пожары
Пограничники Азербайджана изъяли более 20 кг наркотиков в ходе 2 операций, задержаны 3 человека
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Киргизии призвал ЕАЭС активнее использовать национальные валюты во взаиморасчетах
Палестинцы одержали историческую победу над Израилем, считают в "Хезболле"
Россия по-прежнему относится позитивно к предложению Байдена о встрече с Путиным - Лавров
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ