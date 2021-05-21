Пекин выявил нарушения практик сбора данных пользователей у более чем 100 интернет-сервисов

Власти Китая опубликовали список из более 100 интернет-сервисов, которые, по их мнению, нарушают регулятивные требования, касающиеся сбора пользовательских данных.

Среди них сервисы некоторых из крупнейших технологических компаний, в том числе принадлежащая Microsoft Corp.сеть LinkedIn, а также приложения Baidu Inc. , Kuaishou Technology и ByteDance Ltd.

Управление по вопросам киберпространства КНР, главный интернет-регулятор страны, заявило, что сервисы занимались сбором пользовательских данных, не связанных с оказываемыми ими услугами, пишет The Wall Street Journal.

В частности, были проверены приложения для обмена короткими видео и поиска работы, а также веб-браузеры. Операторам сервисов дается 15 дней на устранение нарушений.

Пекин активно взялся за технологический сектор в последние месяцы и уже наложил крупные штрафы за различные нарушения на ряд компаний, включая Alibaba, Tencent Holdings Ltd. и другие.