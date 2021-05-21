К западу от Афин второй день бушуют лесные пожары

Пожарные в Греции второй день подряд ведут борьбу с природными очагами возгорания в регионе Коринфия к западу от Афин, сообщает агентство Associated Press.
К настоящему моменту огонь уничтожил более 4 тыс. гектаров лесных массивов.
В ликвидации пожаров задействовано более 300 пожарных, военнослужащих и волонтеров, а также 21 самолет и вертолет.
Десятки жилых домов разрушены, эвакуированы жители ряда населённых пунктов и монастырь.
С четверга природные пожары бушуют в районе Коринфия, примерно в 70 км к западу от Афин. Смог от пожаров наблюдался в Афинах.
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