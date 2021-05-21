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Происшествия 21.05.2021 14:33

К западу от Афин второй день бушуют лесные пожары

Пожарные в Греции второй день подряд ведут борьбу с природными очагами возгорания в регионе Коринфия к западу от Афин, сообщает агентство Associated Press.

К настоящему моменту огонь уничтожил более 4 тыс. гектаров лесных массивов.

В ликвидации пожаров задействовано более 300 пожарных, военнослужащих и волонтеров, а также 21 самолет и вертолет.

Десятки жилых домов разрушены, эвакуированы жители ряда населённых пунктов и монастырь.

С четверга природные пожары бушуют в районе Коринфия, примерно в 70 км к западу от Афин. Смог от пожаров наблюдался в Афинах.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]