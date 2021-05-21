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СНГ 21.05.2021 14:40

Россия по-прежнему относится позитивно к предложению Байдена о встрече с Путиным - Лавров

Россия по-прежнему позитивно относится к предложению американского президента Джо Байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы в целом позитивно относимся к предложению президента Байдена о том, чтобы провести встречу с президентом Путиным", - сказал Лавров, выступая перед участниками марафона "Новое знание".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]