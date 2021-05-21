Россия по-прежнему относится позитивно к предложению Байдена о встрече с Путиным - Лавров

Россия по-прежнему позитивно относится к предложению американского президента Джо Байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы в целом позитивно относимся к предложению президента Байдена о том, чтобы провести встречу с президентом Путиным", - сказал Лавров, выступая перед участниками марафона "Новое знание".