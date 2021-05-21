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ТЭК 21.05.2021 17:01

Лукашенко предлагает дедолларизировать расчёты за углеводороды в ЕАЭС

Пришло время принять в ЕАЭС решение по уходу от доллара во внутренней торговли углеводородами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Абсолютно уверен, пришло время для принятия в Союзе серьёзного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", - заявил Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Евразийского экономического союза.

По его словам, одна из первостепенных задач в ЕАЭС - проработка вопроса скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов. "В этой связи мы приветствуем развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах", - отметил президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что считает важным продолжать работу по упрощению взаимного доступа на финансовые рынки государств - членов ЕАЭС и дальнейшему построению общего финансового рынка.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС проходит в пятницу в режиме видеоконференции. В повестке саммита 15 вопросов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, УГЛЕВОДОРОДЫ, РАСЧЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]