Лукашенко предлагает дедолларизировать расчёты за углеводороды в ЕАЭС

Пришло время принять в ЕАЭС решение по уходу от доллара во внутренней торговли углеводородами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Абсолютно уверен, пришло время для принятия в Союзе серьёзного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", - заявил Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Евразийского экономического союза.

По его словам, одна из первостепенных задач в ЕАЭС - проработка вопроса скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов. "В этой связи мы приветствуем развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах", - отметил президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что считает важным продолжать работу по упрощению взаимного доступа на финансовые рынки государств - членов ЕАЭС и дальнейшему построению общего финансового рынка.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС проходит в пятницу в режиме видеоконференции. В повестке саммита 15 вопросов.