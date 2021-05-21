Меркель примет участие в заседании Европейского совета, где обсудят, в том числе и отношения с РФ - правительство ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в заседании Европейского совета в понедельник и вторник, в числе тем будет обсуждение России, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В понедельник и вторник канцлер примет участие в заседании Европейского совета. Его темы - изменение климата, отношения с Россией. Конечно, подавление пандемии и, возможно, ситуация на Ближнем Востоке, а также отношения с Великобританией", - сказал Зайберт журналистам в пятницу.

Заседание Европейского совета запланировано в понедельник и вторник в очном режиме.