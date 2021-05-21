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СНГ 21.05.2021 14:20

Меркель примет участие в заседании Европейского совета, где обсудят, в том числе и отношения с РФ - правительство ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в заседании Европейского совета в понедельник и вторник, в числе тем будет обсуждение России, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В понедельник и вторник канцлер примет участие в заседании Европейского совета. Его темы - изменение климата, отношения с Россией. Конечно, подавление пандемии и, возможно, ситуация на Ближнем Востоке, а также отношения с Великобританией", - сказал Зайберт журналистам в пятницу.

Заседание Европейского совета запланировано в понедельник и вторник в очном режиме.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]