Лукашенко подчеркнул необходимость активизировать формирование общих рынков энергоресурсов в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Использование преимуществ взаимной дополняемости наших экономик позволит обеспечить быстрый и качественный экономический прогресс в союзе. Для достижения целей, определенных принятой ранее стратегией, очень важно активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов", - заявил Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств Союза.

Белорусский лидер также подчеркнул необходимость всемерно поддерживать работу, направленную на снятие барьеров, сокращение изъятий и ограничений, а также недопущение возникновения новых препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. "В прошлом году достигнут определенный темп устранения нарушений права союза, его нужно сохранять", - добавил он.