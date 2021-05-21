Лукашенко подчеркнул необходимость активизировать формирование общих рынков энергоресурсов в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Использование преимуществ взаимной дополняемости наших экономик позволит обеспечить быстрый и качественный экономический прогресс в союзе. Для достижения целей, определенных принятой ранее стратегией, очень важно активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов", - заявил Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств Союза.
Белорусский лидер также подчеркнул необходимость всемерно поддерживать работу, направленную на снятие барьеров, сокращение изъятий и ограничений, а также недопущение возникновения новых препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. "В прошлом году достигнут определенный темп устранения нарушений права союза, его нужно сохранять", - добавил он.
Азербайджанские военные примут участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2021 в Турции
bp планирует инвестиции в производство солнечной энергии в Карабахе – президент Азербайджана
В Карабахе обнаружены более 110 ранее неизвестных историко-культурных памятников Азербайджана – министр культуры
К западу от Афин второй день бушуют лесные пожары
Пограничники Азербайджана изъяли более 20 кг наркотиков в ходе 2 операций, задержаны 3 человека
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Киргизии призвал ЕАЭС активнее использовать национальные валюты во взаиморасчетах
Палестинцы одержали историческую победу над Израилем, считают в "Хезболле"
Россия по-прежнему относится позитивно к предложению Байдена о встрече с Путиным - Лавров
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
В Азербайджане начато применение программы "FLEXcellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ