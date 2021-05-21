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ТЭК 21.05.2021 15:02

Лукашенко подчеркнул необходимость активизировать формирование общих рынков энергоресурсов в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Использование преимуществ взаимной дополняемости наших экономик позволит обеспечить быстрый и качественный экономический прогресс в союзе. Для достижения целей, определенных принятой ранее стратегией, очень важно активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов", - заявил Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств Союза.

Белорусский лидер также подчеркнул необходимость всемерно поддерживать работу, направленную на снятие барьеров, сокращение изъятий и ограничений, а также недопущение возникновения новых препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. "В прошлом году достигнут определенный темп устранения нарушений права союза, его нужно сохранять", - добавил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕАЭС, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]