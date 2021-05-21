AZER N Agro стала дилером в Азербайджане сельхозтехники из Беларуси

Азербайджанская сельскохозяйственная компания «AZER N Agro» LLC подписала дилерский контракт с белорусским производителем сельхозтехники и оборудования «Бобруйскагромаш», сообщают белорусские СМИ.
Согласно информации, «AZER N Agro» в рамках основных направлений работ на 2021-2022 годы выразила готовность продвижения широкого спектра модельного ряда белорусской сельхозтехники.
«На первоначальном этапе планируется заключение контракта на поставку косилок дисковых и сегментно-пальцевых, тюковых пресс-подборщиков, машин для внесения минеральных удобрений и плугов 3-х и 4-х корпусных», - отмечается в сообщении.
Реализация контракта планируется уже в июне текущего года.
Х.Насирзаде
Азербайджанские военные примут участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2021 в Турции
bp планирует инвестиции в производство солнечной энергии в Карабахе – президент Азербайджана
В Карабахе обнаружены более 110 ранее неизвестных историко-культурных памятников Азербайджана – министр культуры
К западу от Афин второй день бушуют лесные пожары
Пограничники Азербайджана изъяли более 20 кг наркотиков в ходе 2 операций, задержаны 3 человека
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Киргизии призвал ЕАЭС активнее использовать национальные валюты во взаиморасчетах
Палестинцы одержали историческую победу над Израилем, считают в "Хезболле"
Россия по-прежнему относится позитивно к предложению Байдена о встрече с Путиным - Лавров
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
В Азербайджане начато применение программы "FLEXcellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ