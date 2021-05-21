AZER N Agro стала дилером в Азербайджане сельхозтехники из Беларуси

Азербайджанская сельскохозяйственная компания «AZER N Agro» LLC подписала дилерский контракт с белорусским производителем сельхозтехники и оборудования «Бобруйскагромаш», сообщают белорусские СМИ.

Согласно информации, «AZER N Agro» в рамках основных направлений работ на 2021-2022 годы выразила готовность продвижения широкого спектра модельного ряда белорусской сельхозтехники.

«На первоначальном этапе планируется заключение контракта на поставку косилок дисковых и сегментно-пальцевых, тюковых пресс-подборщиков, машин для внесения минеральных удобрений и плугов 3-х и 4-х корпусных», - отмечается в сообщении.

Реализация контракта планируется уже в июне текущего года.

Х.Насирзаде