Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать недельное снижение.

Brent с начала недели потеряла в цене более 4% и продемонстрировала максимальное недельное падение с третьей недели марта, отмечает Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:59 в пятницу составляет $65,91 за баррель, что на $0,8 (1,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,79 за баррель, что на $0,85 (1,37%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.