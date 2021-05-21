Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать недельное снижение.
Brent с начала недели потеряла в цене более 4% и продемонстрировала максимальное недельное падение с третьей недели марта, отмечает Trading Economics.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:59 в пятницу составляет $65,91 за баррель, что на $0,8 (1,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,79 за баррель, что на $0,85 (1,37%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.
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