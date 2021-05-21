Нетаньяху доволен итогами операции против сектора Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ в ходе операции, завершившейся в ночь на пятницу, смог нанести очень большой ущерб бойцам палестинских группировок из сектора Газа.

"Мы нанесли максимальный ущерб бойцам ХАМАС и при этом - минимизировали наши собственные потери", - приводят его слова израильские СМИ.

По словам Нетаньяху, Израиль нанес этой палестинский группировке "удар, который они даже не могли себе представить". В частности, как отметил глава правительства, Израилю удалось уничтожить сеть подземных тоннелей в секторе Газа, а также - поразить важные наземные цели.

По данным премьера, в ходе продлившейся 11 дней операции Израиль ликвидировал 200 бойцов палестинских группировок, а том числе 25 их командиров.

"А те, кто не погиб, теперь знают, что мы можем до них добраться, в том числе - и под землей".

В целом, подводя итоги операции, Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ "добился таких успехов, которых не добивалась ни одна армия".

Он подчеркнул, что без колебаний отдал бы приказ и о сухопутной операции в секторе Газа, если бы посчитал, что она необходима.