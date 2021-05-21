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Дальнее зарубежье 21.05.2021 17:30

Нетаньяху доволен итогами операции против сектора Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ в ходе операции, завершившейся в ночь на пятницу, смог нанести очень большой ущерб бойцам палестинских группировок из сектора Газа.

"Мы нанесли максимальный ущерб бойцам ХАМАС и при этом - минимизировали наши собственные потери", - приводят его слова израильские СМИ.

По словам Нетаньяху, Израиль нанес этой палестинский группировке "удар, который они даже не могли себе представить". В частности, как отметил глава правительства, Израилю удалось уничтожить сеть подземных тоннелей в секторе Газа, а также - поразить важные наземные цели.

По данным премьера, в ходе продлившейся 11 дней операции Израиль ликвидировал 200 бойцов палестинских группировок, а том числе 25 их командиров.

"А те, кто не погиб, теперь знают, что мы можем до них добраться, в том числе - и под землей".

В целом, подводя итоги операции, Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ "добился таких успехов, которых не добивалась ни одна армия".

Он подчеркнул, что без колебаний отдал бы приказ и о сухопутной операции в секторе Газа, если бы посчитал, что она необходима.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]