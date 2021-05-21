Глава МИД Турции призывает на международном уровне наказать Израиль за действия против Газы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Израиля должны нести ответственность за развернутые ими боевые действия в районе сектора Газа.

"Необходимо, чтобы Израиль понес на международном уровне ответственность за свои преступления и снял бесчеловечную блокаду, введенную в Газе", - цитирует Чавушоглу агентство "Анадолу".

"Мы удовлетворены прекращением огня, который возник в результате действий Израиля против палестинцев. Мы надеемся, что соглашение будет соблюдаться", - добавил Чавушоглу.