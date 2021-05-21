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Регион 21.05.2021 17:44

Глава МИД Турции призывает на международном уровне наказать Израиль за действия против Газы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Израиля должны нести ответственность за развернутые ими боевые действия в районе сектора Газа.

"Необходимо, чтобы Израиль понес на международном уровне ответственность за свои преступления и снял бесчеловечную блокаду, введенную в Газе", - цитирует Чавушоглу агентство "Анадолу".

"Мы удовлетворены прекращением огня, который возник в результате действий Израиля против палестинцев. Мы надеемся, что соглашение будет соблюдаться", - добавил Чавушоглу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]