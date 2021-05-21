Узбекистан предложил странам ЕАЭС возобновить авиа- и железнодорожное сообщение

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил возобновить авиационное и железнодорожное сообщение в странах ЕАЭС в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

"С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации, проводимой в наших странах вакцинацией населения, полагаем, что пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения", - сказал Мирзиеев, выступая в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Узбекистана подчеркнул, что катализатором углубления экономических связей в ЕАЭС является транспортная сфера и необходимо ускорять прохождения грузов через границы, оптимизировать время работы контрольно-пропускных пунктов, совершенствовать процедуры пересечения границ.

"Мы заинтересованы в расширении практики предоставления взаимных преференций на перевозки и транзит грузов", - отметил Мирзиеев.