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СНГ 21.05.2021 18:00

Узбекистан предложил странам ЕАЭС возобновить авиа- и железнодорожное сообщение

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил возобновить авиационное и железнодорожное сообщение в странах ЕАЭС в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

"С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации, проводимой в наших странах вакцинацией населения, полагаем, что пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения", - сказал Мирзиеев, выступая в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Узбекистана подчеркнул, что катализатором углубления экономических связей в ЕАЭС является транспортная сфера и необходимо ускорять прохождения грузов через границы, оптимизировать время работы контрольно-пропускных пунктов, совершенствовать процедуры пересечения границ.

"Мы заинтересованы в расширении практики предоставления взаимных преференций на перевозки и транзит грузов", - отметил Мирзиеев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЕАЭС, ТРАНСПОРТ, СООБЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]