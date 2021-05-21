Узбекистан предложил странам ЕАЭС возобновить авиа- и железнодорожное сообщение

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил возобновить авиационное и железнодорожное сообщение в странах ЕАЭС в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.
"С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации, проводимой в наших странах вакцинацией населения, полагаем, что пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения", - сказал Мирзиеев, выступая в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Президент Узбекистана подчеркнул, что катализатором углубления экономических связей в ЕАЭС является транспортная сфера и необходимо ускорять прохождения грузов через границы, оптимизировать время работы контрольно-пропускных пунктов, совершенствовать процедуры пересечения границ.
"Мы заинтересованы в расширении практики предоставления взаимных преференций на перевозки и транзит грузов", - отметил Мирзиеев.
Баку призывает международных игроков воздержаться от шагов, которые могут подорвать мир в регионе – глава МИД Азербайджана
Азербайджанские военные примут участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2021 в Турции
bp планирует инвестиции в производство солнечной энергии в Карабахе – президент Азербайджана
Нефть дорожает на 2,4-2,9%, но завершает неделю в минусе, Brent - $66,65 за баррель
Япония, скорее всего, откажется от обязательства сдерживать свои военные расходы на уровне 1% от ВВП - российский эксперт
Основным вызовом для ЛУКОЙЛа на Каспии в пандемию стало привлечение высококвалифицированного персонала из-за границы
Причиной трагедии под Таганрогом стал выброс метана - губернатор
В Азербайджане небольшой спад случаев COVID-19, 11 человек скончались
Квартиры с начала 2021г получили около 500 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны - Минтруд
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ