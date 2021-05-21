Представители Грузии и РФ обсудили вопросы использования зданий бывших посольств в Москве и Тбилиси

Торгово-экономические отношения Москвы и Тбилиси, а также возможность открытия сухопутных границ обсудили спецпредставитель премьера Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин в пятницу в режиме видеоконференции.

"Один из вопросов, которые мы затронули, касался грузинской недвижимости в Москве и российской недвижимости в Тбилиси. Речь идет о здании нашего бывшего посольства, где сейчас находится секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России и здания бывшего посольства Российской Федерации в Тбилиси. Мы довольно-таки продвинулись в этом плане, и сейчас идет процесс оформления документов на эти здания со своими земельными участками", - сказал "Интерфаксу" Абашидзе.

Он отметил, что в ходе беседы с Карасиным затрагивалась тема экономических связей.

"В ходе беседы мы отметили положительную динамику торгово-экономических отношений между двумя странами в этом году. Конкретно, идет процесс преодоления спада, вызванного пандемией. Товарооборот между нашими странами за эти четыре месяца увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, грузинский экспорт в Россию увеличился на 27%, а импорт из России увеличился на 17%", - сказал Абашидзе.

По его словам, также обсуждались гуманитарные вопросы.

"До начала нашей беседы я выразил глубокую обеспокоенность ухудшающейся ситуацией в Абхазии и Цхинвальском регионе с безопасностью граждан, гуманитарными проблемами, защитой прав человека. В частности, я отметил необходимость освобождения всех граждан Грузии находящихся в незаконном заключении в этих регионах. В этом контексте было отмечено, что Женевские переговоры являются основным форматом для решения гуманитарных проблем между Грузией и Россией", - сказал Абашидзе.

Он также сообщил, что в настоящее время на КПП "Верхний Ларс" и "Казбеги" ведутся масштабные инфраструктурные работы, как с российской, так и с грузинской стороны и это требует контактов экспертов на рабочем уровне.

"Грузинские официальные лица в последнее время не раз говорили о планах открытия сухопутных границ, в том числе и с Россией. Наверное, это произойдет в том же режиме, как это сейчас происходит в аэропортах с представлением обязательных сертификатов и справок о вакцинации против коронавирусной инфекции", - сказал Абашидзе.

Он сообщил, что возможно во второй половине этого года состоится его очная встреча с Карасиным, если позволит эпидемиологическая обстановка.