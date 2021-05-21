Представители Грузии и РФ обсудили вопросы использования зданий бывших посольств в Москве и Тбилиси

Торгово-экономические отношения Москвы и Тбилиси, а также возможность открытия сухопутных границ обсудили спецпредставитель премьера Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин в пятницу в режиме видеоконференции.
"Один из вопросов, которые мы затронули, касался грузинской недвижимости в Москве и российской недвижимости в Тбилиси. Речь идет о здании нашего бывшего посольства, где сейчас находится секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России и здания бывшего посольства Российской Федерации в Тбилиси. Мы довольно-таки продвинулись в этом плане, и сейчас идет процесс оформления документов на эти здания со своими земельными участками", - сказал "Интерфаксу" Абашидзе.
Он отметил, что в ходе беседы с Карасиным затрагивалась тема экономических связей.
"В ходе беседы мы отметили положительную динамику торгово-экономических отношений между двумя странами в этом году. Конкретно, идет процесс преодоления спада, вызванного пандемией. Товарооборот между нашими странами за эти четыре месяца увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, грузинский экспорт в Россию увеличился на 27%, а импорт из России увеличился на 17%", - сказал Абашидзе.
По его словам, также обсуждались гуманитарные вопросы.
"До начала нашей беседы я выразил глубокую обеспокоенность ухудшающейся ситуацией в Абхазии и Цхинвальском регионе с безопасностью граждан, гуманитарными проблемами, защитой прав человека. В частности, я отметил необходимость освобождения всех граждан Грузии находящихся в незаконном заключении в этих регионах. В этом контексте было отмечено, что Женевские переговоры являются основным форматом для решения гуманитарных проблем между Грузией и Россией", - сказал Абашидзе.
Он также сообщил, что в настоящее время на КПП "Верхний Ларс" и "Казбеги" ведутся масштабные инфраструктурные работы, как с российской, так и с грузинской стороны и это требует контактов экспертов на рабочем уровне.
"Грузинские официальные лица в последнее время не раз говорили о планах открытия сухопутных границ, в том числе и с Россией. Наверное, это произойдет в том же режиме, как это сейчас происходит в аэропортах с представлением обязательных сертификатов и справок о вакцинации против коронавирусной инфекции", - сказал Абашидзе.
Он сообщил, что возможно во второй половине этого года состоится его очная встреча с Карасиным, если позволит эпидемиологическая обстановка.
Баку призывает международных игроков воздержаться от шагов, которые могут подорвать мир в регионе – глава МИД Азербайджана
Азербайджанские военные примут участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2021 в Турции
bp планирует инвестиции в производство солнечной энергии в Карабахе – президент Азербайджана
Нефть дорожает на 2,4-2,9%, но завершает неделю в минусе, Brent - $66,65 за баррель
Япония, скорее всего, откажется от обязательства сдерживать свои военные расходы на уровне 1% от ВВП - российский эксперт
Основным вызовом для ЛУКОЙЛа на Каспии в пандемию стало привлечение высококвалифицированного персонала из-за границы
Причиной трагедии под Таганрогом стал выброс метана - губернатор
В Азербайджане небольшой спад случаев COVID-19, 11 человек скончались
Квартиры с начала 2021г получили около 500 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны - Минтруд
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ