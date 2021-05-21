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Регион 21.05.2021 19:28

Грузинских военных начали выводить из Афганистана

Грузия начала процесс вывода своего военного контингента из Афганистана, сообщила в пятницу пресс-служба грузинского Министерства обороны.

По информации пресс-службы, на первом этапе из Афганистана возвращена сводная рота третьей пехотной бригады Западного командования сил обороны Грузии, которая была дислоцирована на базе "Мармал" в афганском городе Мазари-Шариф и находилась в подчинении немецкого командования.

В Афганистане до начала процесса вывода контингента несли службу 860 грузинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны Грузии сообщали, что за время участия республики в миссиях в Афганистане (с 2004 года) погибло 32 грузинских военнослужащих.

Всего участие в миссиях в Афганистане с 2004 года в рамках различной ротации приняло более 20 тысяч грузинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны заявляли, что подразделения Сил обороны Грузии будут покидать Афганистан по согласованному с НАТО графику.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]