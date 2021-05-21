В Азербайджане небольшой спад случаев COVID-19, 11 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 406 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 331,883 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 437 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 11 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 839.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 319,271 тыс. человек (+769 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 773 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 009 тестов на коронавирус (накануне 10 569 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 435,192 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков