В Греции ожидают достигнуть в этом году отметки в 50% от допандемийного туристического потока

В Греции рассчитывают, что в этом году удастся достичь половины уровня туристического потока 2019 года, сообщают европейские СМИ.
"Мы можем ожидать потока в 50% от уровня 2019 года", - сказала представитель правительства Греции Аристотелия Пелони.
Она добавила, что первые показатели по прибытию туристов после открытия сезона - "очень положительные".
По данным европейских СМИ, в 2019 году Греция приняла рекордные 33 млн туристов, тогда как в прошлом году из-за ситуации с COVID-19 этот показатель составил - 7 млн.
14 мая в Греции официально начался туристический сезон. При этом, на греческих островах, которые являются популярными туристическими направлениями, начали расширять кампанию по вакцинации от коронавируса.
За время пандемии в Греции выявили более 385,4 тыс. случаев COVID-19, около 11,6 тыс. из них имели летальный исход.
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