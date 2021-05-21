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Туризм 21.05.2021 20:01

В Греции ожидают достигнуть в этом году отметки в 50% от допандемийного туристического потока

В Греции рассчитывают, что в этом году удастся достичь половины уровня туристического потока 2019 года, сообщают европейские СМИ.

"Мы можем ожидать потока в 50% от уровня 2019 года", - сказала представитель правительства Греции Аристотелия Пелони.

Она добавила, что первые показатели по прибытию туристов после открытия сезона - "очень положительные".

По данным европейских СМИ, в 2019 году Греция приняла рекордные 33 млн туристов, тогда как в прошлом году из-за ситуации с COVID-19 этот показатель составил - 7 млн.

14 мая в Греции официально начался туристический сезон. При этом, на греческих островах, которые являются популярными туристическими направлениями, начали расширять кампанию по вакцинации от коронавируса.

За время пандемии в Греции выявили более 385,4 тыс. случаев COVID-19, около 11,6 тыс. из них имели летальный исход.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРИЗМ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]