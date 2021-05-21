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Бизнес и законодательство 21.05.2021 17:29

Азербайджан и Россия планируют консультации по унификации ставок по акцизам на подакцизные товары

Министерство экономики Азербайджана и министерство экономического развития России планируют до конца 2021 года провести двусторонние консультации для унификации ставок по акцизам на подакцизные товары, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

«Кроме того стороны совместно с заинтересованными азербайджанскими компаниями также проведут консультации по пересмотру антидемпинговых мероприятий, применяемых в Евразийском экономическом союзе», - отметил собеседник агентства.

Источник в правительстве Азербайджана добавил, что стороны также выразили намерение оказывать содействие налаживанию сотрудничества и проведению взаимных консультаций между бизнес-сообществами двух государств, продвижения совместных проектов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АКЦИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]