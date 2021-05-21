Азербайджан и Россия планируют консультации по унификации ставок по акцизам на подакцизные товары

Министерство экономики Азербайджана и министерство экономического развития России планируют до конца 2021 года провести двусторонние консультации для унификации ставок по акцизам на подакцизные товары, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

«Кроме того стороны совместно с заинтересованными азербайджанскими компаниями также проведут консультации по пересмотру антидемпинговых мероприятий, применяемых в Евразийском экономическом союзе», - отметил собеседник агентства.

Источник в правительстве Азербайджана добавил, что стороны также выразили намерение оказывать содействие налаживанию сотрудничества и проведению взаимных консультаций между бизнес-сообществами двух государств, продвижения совместных проектов.

А.Мамедов