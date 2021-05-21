Причиной трагедии под Таганрогом стал выброс метана - губернатор

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отправился в Таганрог на место происшествия на очистных сооружениях водоканала.

"Случилась трагедия в Неклиновском районе. Я должен туда выехать. На данный момент известно о десяти погибших. В результате работы на глубине 8 метров на очистных сооружениях произошел прорыв метана", - сказал Голубев в ходе выездного заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Он добавил, что восемь человек находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии, шестеро - в реанимации.

На месте происшествия уже находятся заместитель губернатора Михаил Корнеев, министр здравоохранения Юрий Кобзев, министр ЖКХ региона Михаил Солоницын, руководители администрации и руководство МУП "Водоканал" Таганрога.

"Ведутся спасательные работы, по моему поручению заместитель губернатора Михаил Корнеев и областные министры ЖКХ и здравоохранения сейчас на месте занимаются координацией действий. СУ СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал Голубев в своем инстаграме.