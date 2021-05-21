Баку призывает международных игроков воздержаться от шагов, которые могут подорвать мир в регионе – глава МИД Азербайджана

Официальный Баку призывает международное сообщество, включая Совет Европы, оказать воздействие на Ереван, чтобы Армения отказалась от реванша и ненависти к Азербайджану, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

«Международное сообщество, в том числе Совет Европы, должно продолжать убеждать Армению отказаться от реваншизма и ненависти к Азербайджану и использовать эту уникальную возможность для прочного мира, регионального сотрудничества и развития. Мы также ожидаем, что международные акторы воздержатся от любых действий, которые могут подорвать позитивный, но хрупкий процесс построения мира и примирения в нашем регионе», - сказал Байрамов в пятницу, выступая на 131-м заседании Комитета министров Совета Европы.

Министр также высказал твердую веру Баку в мирное сосуществование между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул готовность Азербайджана работать с международным сообществом, в том числе с Советом Европы, в этом направлении.

Вместе с тем, Байрамов обвинил Армению в нарушении пунктов трехстороннего заявления по Карабаху, в том числе не передачу Ереваном карт минных полей.

«К сожалению, мы все еще наблюдаем нарушение Арменией своих обязательств по заявлению от 10 ноября 2020г и международного гуманитарного права в целом. Например, особую тревогу вызывает отказ Армении передать карты мин, расположенных на освобожденных территориях Азербайджана. Печально, что с ноября прошлого года более 120 граждан Азербайджана были убиты и ранены в результате подрыва мин», - подчеркнул министр.

По словам Байрамова, предоставление карт заминированных районов является важным и неотложным условием спасения жизней, ускорения постконфликтного процесса восстановления и реабилитации, а также безопасного и достойного возвращения тысяч беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома, что является их неотъемлемым правом.

При этом министр напомнил, что Армения все еще не обнародовала данные по около 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны. «Армения также продолжает отказываться предоставлять информацию о судьбе около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии против Азербайджана в 1991-1994 годах», - отметил Байрамов.

Х.Насирзаде