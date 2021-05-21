Поддержка кандидата в канцлеры ФРГ от "Зеленых" Анналены Бэрбок несколько снизилась, свидетельствуют данные опроса общественного мнения Politbarometer, проведенного для общественно-правового телеканала ZDF исследовательской группой "Выборы" (Wahlen).
Канцлер Ангела Меркель занимает первое место в предпочтениях избирателей, по шкале от плюс 5 до минус 5 она набрала 2,2 пункта. Респонденты отвечали при этом на вопрос, что они думают об определенном политике. Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии СДПГ и глава минфина ФРГ Олаф Шольц получил 0,9 пункта, Бэрбок - только 0,5, хотя в начале мая этот показатель для нее был выше и составлял 1 пункт. Кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет получил 0,2 пункта.
Когда же респондентам задавали вопрос о выборе конкретного кандидата в канцлеры из имеющихся, то граждане отдавали предпочтение Лашету и Шольцу.
В то же время позиции "Зеленых" по-прежнему остаются сильны. Когда участникам исследования задавали вопрос, за какую партию они проголосовали бы в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за "Зеленых" высказались 25% граждан, за ХДС/ХСС - 24%, за СДПГ - 14%, за правую "Альтернативу для Германии" - 11%.
Интервью проводились в период с 18 по 20 мая с участием 1 тыс.229 человек.
19 мая стало известно, что Бэрбок сообщила администрации бундестага о специальных выплатах в объеме 25 тыс. 220 евро, которые она получила от своей партии с 2018 по 2020 год, только в этом году, за что подверглась критике. Сама политик назвала этот факт "дурацкой небрежностью". "Больше всех, очевидно, я разозлила сама себя. Когда я это поняла, я сразу сообщила об этом", - сказала, как сообщила газета Handelsblatt, Бэрбок.
Выборы в бундестаг намечены на 26 сентября 2021 года.
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