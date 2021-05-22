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Дальнее зарубежье 22.05.2021 00:34

Индия пытается изменить схему лечения коронавируса, чтобы избежать проблемы "черной плесени" - посол в РФ

Индия находится в поиске лекарств, которые помогли бы справиться с проблемой "черной плесени", сообщил журналистам в пятницу посол страны в РФ Бала Венкатеш Варма.

Он уточнил, что проблема "черной плесени", или грибкового заболевания мукормикоз, о вспышке которого заявлял Минздрав Индии, возникла из-за осложнений в связи с методами лечения COVID-19.

В настоящий момент Индия занимается поиском лекарств. "Мы также связались с российскими властями, чтобы узнать, смогут ли они предоставить какие-либо медикаменты для этой цели. Но мы также пытаемся найти способ изменить схему лечения (коронавируса) таким образом, чтобы проблема "черной плесени" не возникала", - сказал Варма.

Мукормикоз диагностируют у пациентов с COVID-19, которые находились в отделении интенсивной терапии, долгое время принимали стероиды, страдают диабетом.

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, МУКОРМИКОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]