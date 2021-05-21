Меры РФ в отношении дипмиссий США и Чехии соответствуют международному праву - МИД

Введённые российской стороной ограничительные меры в отношении недружественных государств не противоречат Венской конвенции, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, отмечается, что утверждения о том, что введённые в отношении дипмиссий США и Чехии ограничения по найму сотрудников в категории на месте принятых, противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года не соответствуют действительности.
"Напоминаем, что эти запреты и ограничения введены в качестве ответных мер на недружественные действия иностранных государств в отношении Российской Федерации, вылившиеся в безосновательное, масштабное сокращение персонала российских дипмиссий", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что "ответные решения российской стороны не являются дискриминационными, так как в соответствии с пунктом 2а) статьи 47 упомянутой Венской конвенции не считается, что имеет место дискриминация, "если государство пребывания применяет какое-либо из положений настоящей конвенции ограничительно ввиду ограничительного применения этого положения к его представительству в аккредитующем государстве".
Захарова добавила, что "Россия никогда первой не инициировала недружественных шагов в отношении других государств, подобных высылкам сотрудников посольств под абсурдными и необоснованными предлогами".
"Инициаторы этой затеи были бы должны понимать последствия", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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