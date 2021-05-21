Глава спецподразделения иранского КСИР обещает не прекращать поддержку палестинцев против властей Израиля

Иран не оставит без поддержки палестинцев в их противостоянии с правительством Израиля, заявил командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Гаани.

"Мы продолжим нашу поддержку вплоть до падения оккупационного режима (Израиля - ИФ)", - приводит агентство "Тасним" его слова.

Агентство уточняет, что к Гаани обращался к командиру боевого крыла ХАМАС - бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" - Мухаммеду Дейфу, являющемуся наиболее разыскиваемой Израилем целью в секторе Газа, и командиру "Исламского джихада" Акраму Аль-Аджури.

Гаани подчеркнул, что стойкость "палестинских групп сопротивления" привела к поражению израильской армии, а боевой потенциал палестинцев оказался "куда больше, чем когда-либо мог вообразить враг".

"Мы не сомневаемся, что войдем в мечеть Аль-Акса (в Иерусалиме - ИФ) и совершим там молитву, с достоинством и силой", - добавил Гаани.

"Тасним" также напоминает, что ранее в пятницу КСИР представил новый беспилотник под названием "Газа", который планируется задействовать как в разведывательных, так и боевых операциях.

В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. Пока что стороны его соблюдают. До этого в течение примерно 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.