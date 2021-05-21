Проекта сосуществования палестинцев с Израилем более не существует - лидер ХАМАС

Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания на фоне недавней эскалации напряженности на Ближнем Востоке объявил о ликвидации концепции сосуществования палестинцев и Израиля, сообщает в пятницу издание "Таймс оф Израэл".
"Мы разрушили проект по "сосуществованию" с Израилем и "нормализации" отношений с ним", - цитирует газета Ханию.
По его словам, движение ХАМАС одержало верх в недавнем конфликте с Израилем, и это серьезным образом повлияет на отношения государств региона с этой страной. Он отметил, что ХАМАС будет пользоваться региональной поддержкой после прекращения боевых действий.
"Вы увидите еще много дипломатических контактов и успехов. Вы увидели, как пробудился наш народ, (. . .) чтобы встать на защиту Иерусалима, Палестины и сопротивления", - добавил Хания.
В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. Пока стороны его соблюдают. Ранее в течение примерно 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.
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