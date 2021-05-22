В Нью-Йорке разыграют приз в $5 млн среди привитых от COVID-19

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о запуске лотереи среди получивших первую дозу вакцины от COVID-19, которая позволит выиграть $5 млн, сообщает издание The Hill.
"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сделать вакцинацию как можно более быстрой и простой, однако поскольку показатели вакцинации по штату снижаются, мы собираемся креативно подойди к ускорению получения прививок", - приводит издание слова Куомо.
Губернатор объявил, что все жители в возрасте 18 лет и старше, которые получили хотя бы одну дозу вакцины компаний Pfizer или Johnson & Johnson, получат шанс выиграть денежный приз. Лотерейные билеты продаются по $20, однако прошедшим вакцинацию их будут выдавать бесплатно. Мероприятие пройдет с 24 по 28 мая в десяти вакцинационных пунктах, открытых с 8:00 до 19:00.
Помимо главного приза в размере $5 млн разыграют еще 12 денежных призов. Самые крупные из них - $50 тыс., $20 тыс., $5 тыс. и $2 тыс. Занявший 13-е место в этой лотерее выиграет всего $20.
"Чем больше жителей Нью-Йорка пройдут вакцинацию, тем лучше станет ситуация и тем быстрее мы сможем вернуться к новому нормальному образу жизни, так что я призываю всех, кто еще не прошел вакцинацию, пойти в ближайший пункт и сделать прививку", - заявил Куомо.
"Мы знаем, что вакцинация - это важнейший кусочек паззла, собрать который необходимо для уничтожения COVID раз и навсегда", - подчеркнул губернатор.
Ранее в мае о денежных призах за вакцинацию объявил губернатор штата Огайо Майк ДеУайн. Там в рамках лотереи для привитых от коронавируса разыграют пять призов по $1 млн. Ожидается, что первого победителя объявят 26 мая. Жеребьевки будут происходить каждую среду в течение пяти недель. Запуск такой лотереи призван ускорить вакцинацию от COVID-19.
По словам губернатора, попытать удачу могут привитые взрослые в возрасте 18 лет и старше, которые проживают в Огайо.
Как сообщают американские СМИ, у жителей в возрасте до 18 лет, сделавших прививки, будет шанс выиграть обучение в университете Огайо. Так, власти штата путем розыгрыша предоставят пять полных четырехлетних стипендий, которые включают средства на само обучение, а также на проживание с питанием и на необходимые книги.
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