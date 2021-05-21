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Финансы 21.05.2021 20:30

Биткойн дешевеет, недельное падение может стать максимальным более чем за год

Биткойн дешевеет в пятницу, при этом падение курса за последнюю неделю превышает 20%, что может стать максимальным падением более чем за год.

Негативное влияние на биткойн оказало, в том числе, заявление китайского ЦБ о том, что криптовалюты не должны использоваться в качестве платежного средства, поскольку не являются реальными валютами. Финансовым институтам и платежным сервисам запрещено устанавливать цены на товары или услуги в криптовалютах, постановил НБК.

Сразу после этой новости в среду падение курса биткойна достигало 30%. При этом криптовалюта и так находилась под давлением после того, как Tesla приостановила прием биткойнов в качестве средства оплаты своих электромобилей из-за неэкологичного способа получения (майнинга) криптовалюты.

По данным Coindesk на 19:39 , биткойн торговался на уровне $37,43 тыс., что на 6,7% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Курс криптовалюты не опускался ниже отметки в $40 тыс. с начала февраля. В середине апреля он поднимался до $64829.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, БИТКОЙН, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]